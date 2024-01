Ascolti tv | i dati di lunedì 8 gennaio 2024

(Di martedì 9 gennaio 2024) Bene la prima puntata de La Storia Nella serata di ieri,, su Rai Uno, la prima puntata de La Storia porta a casa 4.459.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale5 la puntata serale del Grande Fratello conquista 2.562.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 Moonfall viene vista da 792.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Aquaman è visto da 1.525.000 spettatori (8.6%). Su Rai3 FarWest segna 681.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 879.000 spettatori (5.6%). Su La7 La Torre di Babele si ferma a 821.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 Nonno, questa volta è guerra ottiene 434.000 spettatori con il 2.2%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

