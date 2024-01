Ascolti tv | esordio vincente per ‘La storia’ su Rai1

(Di martedì 9 gennaio 2024) Pubblicato il 9 Gennaio, 2024 (Adnkronos) –per prima puntata de 'La storia' andata in onda ieri sera su. La serie interpretata da Jasmine Trinca e tratta dal libro omonimo di Elsa Morante, infatti, è stata vista da 4.459.000 telespettatori pari a uno share del 23,5% superando la concorrenza. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Il Grande Fratello' seguito da 2.562.000 telespettatori (share del 18,4%). Terzo posto per Italia1 con il film 'Aquaman' che è stato visto da 1.525.000 telespettatori (share dell'8,59%). Fuori dal podio su Retequattro 'Quarta Repubblica' ha interessato 879.000 telespettatori (share del 5,62%) mentre su La7 'La torre di Babele' ha registrato 821.000 telespettatori e uno share del 4%. Su Rai2 il film 'Moonfall' ha ottenuto 792.000 telespettatori (share del 4,2%) mentre su Rai3 ...

