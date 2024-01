Ascolti tv dell’8 gennaio | Jasmine Trinca in La Storia fa tremare il Grande Fratello

Leggi su dilei

(Di martedì 9 gennaio 2024) Lunedì 8la prima serata di Rai 1 è dedicata al debutto de La, la fiction tratta dal famosissimo libro di Elsa Morante, con protagonista. Canale 5 risponde con il ritorno di Alfonso Signorini al timone del, Asia Argento, Elio Germano, Valerio Mastrandrea danno vita al libro di Elsa Morante, La, in una serie in 4 puntate, per la regia di Francesca Archibugi. Alinvece torna Beatrice Luzzi dopo la perdita del padre per spiegare in prima persona i motivi che l’hanno spinta a rimettersi in gioco. Su Rai 3 Salvo Sottile conduce il programma di attualità Farwest. Al centro della puntata un’inchiesta sulla casa, ma anche un ...