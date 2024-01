Ascolti TV | dati Auditel di ieri | lunedì 8 gennaio 2024

(Di martedì 9 gennaio 2024): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction La Storia ha totalizzato 4459 spettatori (23,47% di share) nel primo episodio e 2826 (17,49%) nel secondo; su Canale5 la puntata del Grande Fratello ha avuto 2562 spettatori (share 18,41%). Il film Aquaman su Italia1 ha catturato 1525 spettatori (8,59%); su Rai2 il film Moonfall si è portato a casa 792 spettatori (4,20%), mentre il programma FarWest su Rai3 ha interessato 681 spettatori (3,87%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Quarta Repubblica ha totalizzato 879 spettatori (5,62%), mentre il programma di attualità La Torre di ...

