ASCOLTI TV 8 GENNAIO 2024 | LA STORIA | GRANDE FRATELLO | AQUAMAN | LA TORRE DI BABELE | LA PRIMA SFIDA GRUBER VS BERLINGUER

(Di martedì 9 gennaio 2024)TV 8· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – x + xAspettando La Volta Buona – xLa Volta Buona – xIl Paradiso delle Signore – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + xLa– x (x + x)Comm. – xGiovani – xOver – xXXI Secolo – xPagina – xTg5 – xMattino 5 News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xLa Promessa – xPomeriggio 5 – x + xPomeriggio 5 Saluti (18:33) – xAvanti un Altro! – xAvanti un Altro! – xTg5 – xStriscia la Notizia – x...

...fronte, dicono che confrontando la prima settimana del 2024 con lo stesso periodo del 2023 il Tg1 è quello che cresce di più tra i notiziari nazionali della tv pubblica e privata. Nel......domenica 7la soap opera ha sfidato il film - tv inedito La luce nella masseria con Domenico Diele e Aurora Ruffino, trasmesso in prime time su Rai 1, e non ha avuto la meglio. Gli...Lunedì 8 gennaio, su Canale 5, si è svolta una nuova puntata del Grande Fratello. Il programma è condotto da Alfonso Signorini. L’appuntamento era molto atteso, soprattutto per i possibili ...Gli ascolti tv di lunedì 8 gennaio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai Uno con La storia e Canale 5 con una nuova puntata del ...