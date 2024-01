Ascolti tv 8 gennaio 2024 | chi vince il prime time

(Di martedì 9 gennaio 2024)tv 9: chi ha vinto ieri sera la gara dell’audience in prima serata? Sono usciti i dati auditel del. Ecco i risultati della prima serat in base ai dati di share sulcome riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamentotv: chi ha vinto ieri sera? Nella serata di ieri, lunedì 8, su Rai1 la prima puntata de La Storia ha conquistato 4.459.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale5 la trentesima puntata del Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.562.000 spettatori con uno share del 18.4% (Night a 1.024.000 e il 25.2%, Live a 592.000 e il 16.6%). Su Rai2 Moonfall in prima tv è la scelta di 792.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 Aquaman è visto da ...

