Ascolti Grande Fratello | trentesima puntata 8 gennaio | ecco i dati auditel

(Di martedì 9 gennaio 2024)TV 8: chi ha vinto la gara del lunedì sera tra la fiction “La Storia” andata in onda su Rai1 e ildi Alfonso Signorini trasmesso su Canale 5?a seguire.dell’8GF di tutti gli appuntamenti Prima: 2.994.000... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ascolti tv lunedì 8 gennaio 2024 , ecco i risultati e i dati Auditel dei principali programmi in tv. Ci siamo lasciati alle spalle il lungo periodo ... (ilcorrieredellacitta)

Ascolti tv lunedì 8 gennaio 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì ... (tpi)

ASCOLTI TV 8 GENNAIO 2024 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – ... (bubinoblog)

ASCOLTI TV 8 GENNAIO 2024 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – ... (bubinoblog)

ASCOLTI TV 8 GENNAIO 2024 · Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Tg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – ... ()

E glisono stati più che buoni. Si segnala che proprio in queste ore il volto dell'...per questo anno iniziato da poco Il conduttore di Rai Uno ha poi confessato di avere comunque un......sono andate così bene dal punto di vista deglie dello share anche se si è mantenuto forte il suo impatto sui social e sui giornali online dove si scrive di qualunque colpo di tosse....Lunedì 8 gennaio, su Canale 5, si è svolta una nuova puntata del Grande Fratello. Il programma è condotto da Alfonso Signorini. L’appuntamento era molto atteso, soprattutto per i possibili ...Gli ascolti tv di lunedì 8 gennaio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai Uno con La storia e Canale 5 con una nuova puntata del ...