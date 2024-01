Arriva su Apple TV+ The Dynasty | New England Patriots

(Di martedì 9 gennaio 2024)TV+ ha svelato oggi il trailer di “The: New”, il documentario in 10 parti della Imagine Documentaries di Brian Grazer e Ron Howard che racconta l'ascesa della dinastia sportiva più dominante del 21° secolo, i New. La serie, che farà il suo debutto il 16 febbraio, riunisce l'ex quarterback Tom Brady, l'allenatore Bill Belichick e il proprietario Robert Kraft, oltre a tanti altri collaboratori, nel racconto della storia che ha portato allo straordinario primato della squadra. The: New— Official TrailerTV+ www.youtube.com Grazie a interviste inedite a Kraft, Belichick e Brady, la ...

In occasione del CES 2024 di Las Vegasuna novità potenzialmente molto importante per il mondo dei laptop: il primo modulo LPCAMM2 ... come fa), rendendone di fatto impossibile l'espansione.... con display da 8,8' e connettività wireless per Android Auto eCarPlay, un sistema di ...anche da noi questa edizione speciale, caratterizzata da combinazioni cromatiche esclusive, con ...Dal 16 febbraio la nuova serie in 10 parti di Imagine Documentaries e del regista premio Emmy Matthew Hamachek offre un accesso senza precedenti ai New England Patriots ed è basata sul bestseller del ...Auto elettrica Afeela, caratteristiche della macchina di Sony prodotta da Honda, l'auto elettrica a guida autonoma di livello 3.