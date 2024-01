Arriva la nuova classifica di AnTuTu con i 10 smartphone più potenti del momento

Elisir per la giovinezza : arriva una nuova scoperta scientifica in questo settore I ricercatori hanno scoperto un legame tra le acilspermidine – una ... (blowingpost)

Puma e PLEASURES tornano insieme per presentare una nuova versione della classica Puma Suede. La Suede XL di Puma x PLEASURES si ispira alla ... (361magazine)

Presentata la nuova docking station universale USB-C DS-UICA di SABRENT ; dock Displaylink a doppio monitor per laptop, Ultrabook, Chromebook, ... ()

"Chi è pop e cosa è il pop?" . Costanza Cavalli e Mario Sechi cercano una risposta in "Il disordine delle cose" , il nuovo podcast di Libero. "Lo ... (liberoquotidiano)

Dopo aver chiuso il 2023 in clamorosa ascesa con la finale alle ATP Finals e il successo in Coppa Davis con l'Italia, Jannik Sinner inizierà il suo ... (gqitalia)

Il 9 Gennaio al CES di Las Vegas, Microsoft svelerà dopo 30 anni, un nuovo cambiamento significativo per le sue tastiere. I nuovi PC Windows 11 non ... (quifinanza)

Nellascuola, fa amicizia con le ragazze più cool e popolari. A capo delle cosiddette The Plastics , c'è la perfida Regina George ( Reneé Rapp ), venerata dalle inseparabili Gretchen ( Bebe ..."Il 2024 " commenta l'assessore Luca Busani " si apre con unabuona notizia per le famiglie fioranesi: dopo aver chiuso il 2023 con un ulteriore aumento di posti nei nidi comunali, inauguriamo ...I fan di Suits hanno il cuore pieno di gioia dopo una reunion sul red carpet dei Golden Globe di domenica 7 gennaio 2024.Il volley sarà interessato da una nuova regola importante alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per la prima volta nella storia, infatti, ogni Nazionale che parteciperà ai Giochi avrà il diritto di includere ...