Arriva il freddo | allarme per il cuore | aumenta rischio infarto

Leggi su italiasera

(Di martedì 9 gennaio 2024) (Adnkronos) –nemico del. Soprattutto per le persone con cardiopatie per le quali ogni grado in meno è un pericolo. “È stato anche calcolato che ogni 3 gradi in meno di temperatura ildiper le persone con malattia coronaricadel 10%”. Così Ciro Indolfi, past president della Società italiana di cardiologia (Sic) e ordinario di cardiologia all’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro in merito ai rischi per illegati all’abbassamento delle temperature. “Ilrappresenta unimportante soprattutto per due categorie – evidenzia Indolfi all’Adnkronos Salute – per chi ha la pressione alta, i soggetti ipertesi, e per chi ha una patologia coronarica”. Per quanto riguarda l’ipertensione “il ...