Arriva Coorious Translate per esperti in comunicazione giovanile

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il 22 gennaio prenderà il via il percorso formativo promosso da L’Eco di Bergamo e gestito da Edoomark per comprendere e accendere il protagonismo dei giovani. Il piano permetterà di scoprire gli strumenti creativi per far emergere il potenziale dei ragazzi e costruire relazioni significative

«N el chill». Una frase gettonata tra gli adolescenti: stai tranquillo, sereno. Un’affermazione che contiene una sfida educativa per chi lavora con i giovani. Come è possibile comunicare con i ragazzi ...Se non si riesce ad entrare e stare in relazione loro Da questo bisogno, nasce Coorious Translate, il percorso formativo per educatori esperti in comunicazione giovanile, promosso da L’Eco di Bergamo ...