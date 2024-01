Arcigay | “Drag queen aggredita da banda di ragazzini in pieno centro a Torino”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Aggressione incittadino per “La myss”, notaconosciuta per le sue esibizioni tributo alla cantante Myss Keta. A denunciare l’episodio che sarebbe avvenuto ad opera di un gruppo dilo scorso 6 gennaio, l’in una nota in cui si racconta che i giovani l’avrebbero avvicinata e poipicchiandola, togliendole i vestiti e ferendo lei e le persone con le quali si trovava in compagnia sotto gli occhi dei passanti che hanno assistito inermi all’episodio. Inoltre, mentre attendeva i soccorsi una ragazza del gruppo ha commentato l’accaduto dicendole “cosa ti aspetti se esci di casa con la parrucca e la mascherina?”.”Nel giro di pochi mesi ci troviamo ad assistere all’ennesimo episodio di violenza ai danni ...

