ArcelorMittal si sfila | un nuovo commissario per salvare l’Ilva

(Di martedì 9 gennaio 2024)ha detto «no» al salvataggio dell’ex Ilva. La multinazionale franco-indiana, nel vertice dell’8 gennaio a Palazzo Chigi, ha respinto le richieste del governo dichiarando di non essere disposta a investire in Acciaierie d’Italia, ovvero l’ex Ilva di Taranto, di cui è azionista di maggioranza. La riunione decisiva con i membri del governo riguardava le difficoltà economiche dell’ex Ilbva e la possibilità di aumentarne il capitale per far fronte a una situazione di grave crisi di liquidità. Acciaierie d’Italia è posseduta al 68 per cento da Mittal e per il restante 32 per cento dallo Stato tramite Invitalia. L’ipotesi era quella di concordare un aumento di capitale a cui avrebbero dovuto partecipare i due soci, con un maggior impegno dell’attore pubblico, e alla fine dell’operazione lo Stato sarebbe salito al 66 per cento dell’aziende. L’accordo però non è ...