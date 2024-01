Aprilia | ladra prende di mira un anziano e gli ruba oltre 25mila euro

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 9 gennaio 2024) Latina, 9 gennaio 2024 – I carabinieri della Stazione di, hanno deferito in stato di libertà una cittadina rumena classe 98, in Italia senza fissa dimora, per il reato di furto: la donna aveva asportato a casa di un 79enne monili d’oro per un valore di20.000,00 e la somma contante di 4.000,00. La stessa in, nella giornata del 05 gennaio, avevato all’interno dell’autovettura, sempre del 79enne, la somma contante di 1.000,00. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.