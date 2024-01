Aprilia Cultura della legalità | incontro dell’Arma dei Carabinieri all’Istituto “Matteotti”

Dopo un'attesa di 4 anni e tanti ritardi, giovedì 11 gennaio verrà ufficialmente riaperto il cinema nel comune di ...Saranno presenti in veste ufficiale:, Benelli, BMW Motorrad (che non c'era ad EICMA e che ... Quent'anno è stata allestita un'area espositiva dedicata ai modelli e allaVespa anni '80, ...Dopo un’attesa di 4 anni e tanti ritardi, giovedì 11 gennaio verrà ufficialmente riaperto il cinema nel comune di Aprilia.Durante la sesta tappa della competizione, da Dakhla, in Marocco, a Chami, in Mauritania, entrambe le Aprilia Tuareg sono state ancora una volta grandi protagoniste con Jacopo Cerutti, secondo e ...