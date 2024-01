Apple Vision Pro esce il 2 febbraio | lo spot ufficiale rimanda al primo iPhone

(Adnkronos) – Apple si appresta a lanciare una rivoluzione nel mondo della realtà mista con il suo nuovissimo headset, il Vision Pro. Previsto per ... ()

Registrato con ancora Jony Ive tra i designer, è pensato per sfruttare al meglio l'ampia zona frontale del visore (wired)

Il nuovo visore per la realtà mista, presentato lo scorso giugno durante l'ultima Worldwide Developer Conference, sarà prossimamente preordinabile e ... (ilgiornale)

Il visore per la realtà virtuale e aumentata si potrà ordinare a partire dal 19 gennaio a 3.499 dollari. Nessuna indicazione sull'eventuale arrivo ... (repubblica)

Il video si conclude con qualcuno che indossa il Vision Pro: 'Get Ready', dice. I preordini per Vision Pro inizieranno venerdì 19 gennaio negli Stati Uniti. Il visore sarà disponibile a partire da..."L'era dello spatial computing è arrivata" scrive Cook. Una nota prosegue sottolineando che "Apple Vision Pro è il dispositivo elettronico di consumo più avanzato mai creato. La sua interfaccia utente ...