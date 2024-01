Appalti e corruzione | ai domiciliari il sindaco di Palma Campania

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ finito agli arrestiildi(Napoli), Aniello Donnarumma, tra i destinatari di otto misure cautelari emesse dal gip di Nola su richiesta della locale procura al termine di indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna. Oltre alrisultano indagati due dipendenti comunali e cinque imprenditori. I reati ipotizzati sono, a vario titolo,, turbata libertà degli incanti, falso in atto pubblico, depistaggio e subappalto non autorizzato. I militari hanno notificato gli arrestiale a un altro indagato, mentre per gli altri personaggi coinvolti sono stati eseguiti tre divieti di dimora e tre divieti della durata di un anno di ...

