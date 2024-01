Appalti al Miur | la ex dirigente Boda condannata a due anni e due mesi

Leggi su open.online

(Di martedì 9 gennaio 2024) Duee due, con rito abbreviato, questa la condanna stabilita oggi, 9 gennaio, per l’ex capo del Dipartimento risorse umane e finanziarie del, Giovanna, accusata di corruzione e rivelazione del segreto d’ufficio. La pena è stata mitigata dalla collaborazione dimostrata nel corso delle indagini: secondo quanto emerge dalla requisitoria del pm, la ex funzionaria sarebbe stata «offuscata dal potere che l’ha portata a un delirio di onnipotenza». Imputato assieme ad altri nel procedimento ordinario parallelo a questo, l’imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco: da lui, secondo quanto ricostruito dall’accusa,ha ricevuto “indebitamente“ «la dazione e la promessa delle somme di denaro e delle utilità per sé e per terzi per un totale di oltre 3,2 milioni di euro per l’esercizio ...