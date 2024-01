Appalti al Miur | condannata in primo grado a 2 anni e due mesi l’ex capo dipartimento Giovanna Boda

(Di martedì 9 gennaio 2024)delle risorse umane del Ministero dell’Istruzione,, è stata, con rito abbreviato, a 2e duedi reclusione dal giudice dell’udienza preliminare all’esito del processo sugli illeciti neglialdel Ministero dell’Istruzione,, è stataa 2e duenell’ambito del processo sugli illeciti neglialNei confronti dellal’accusa era di corruzione per un atto contrario al dovere di ufficio e rivelazione ...

AGI - Giovanna Boda, ex capo dipartimento del ministero dell'Istruzione, è stata condannata a 2 anni e 2 mesi con rito abbreviato nell'ambito del processo per corruzione.

