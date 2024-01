Antonella Clerici da Diletta Leotta | “La cultura è libertà | soprattutto per una donna”

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 9 gennaio 2024) “La”: con queste parole, ospite al podcast Mammante di, ha voluto sintetizzare l’importanza dell’istruzione. La conduttrice, 60 anni, è madre di Maelle, 14, con la quale ha confessato di essere molto rigida per quanto riguarda gli impegni scolastici. “Sulla scuola con mia figlia intervengo molto. Sono molto rigida, lei lo sa. Il mio mantra è ‘la’”, ha detto a, sottolineando l’importanza di costruirsi una preparazione su diversi temi. Specialmente per le donne: “Questo è veroper una. Non ti potranno mai prendere in giro se tulmente ...