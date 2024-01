Anticipazioni Uomini e Donne del 9 01 24 | Cristian Forti ha fatto la sua scelta!

Leggi su isaechia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Questo pomeriggio si è tenuta una nuova registrazione di, il celebre dating show di canale 5 condotto da Maria De Filippi, in cui persone più giovani e meno giovani si mettono in gioco cercando l’amore. Ad affiancare la conduttrice, gli immancabili opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, che come sempre con la loro schiettezza e ironia pungente commentando ciò che accade al centro dello studio Grazie allefornite da Lorenzo Pugnaloni sappiamo che nella puntata diregistrata quest’oggi il tronistahala sua scelta, ovvero Valentina Pesaresi, che ha avuto la meglio sulla rivale Virginia Degni. La scelta del tennista è stata atipica, in quanto non si è svolta in studio alla presenza di ...