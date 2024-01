Anita Olivieri minaccia di lasciare il Grande Fratello

(Di martedì 9 gennaio 2024) Dopo quanto accaduto in diretta,nel corso della notte hato dila casa delL'articolo proviene da Novella 2000.

Poco fa, nel corso della diretta del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha bacchetta to Anita Olivieri : ecco cosa è accaduto L'articolo Alfonso ... (novella2000)

Anita Olivieri è scoppiata a piangere dopo la diretta del Grande Fratello perché ha paura di rovinarsi la reputazione L'articolo Anita Olivieri in ... ()

non riesce proprio a farcela. Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 8 gennaio 2024, Alfonso Signorini ha bacchettato la concorrente. "Mi sta rovinando la reputazione":...I concorrenti al televoto sono:, Paolo Masella , Sergio D'Ottavi e Stefano Miele . Loro vanno ad aggiungersi ai quattro del precedente televoto annullato dopo l'uscita momentanea ...Beatrice Luzzi ha espresso parole molto dure nei confronti di Anita Olivieri al Grande Fratello, sostenendo che i comportamenti di quest'ultima sono poco empatici verso di lei. La nomination nei ...Al termine dell'ultima diretta del GF, Anita Olivieri è entrata in crisi: ha accusato il reality di star rovinando la sua reputazione e ha minacciato di abbandonare.