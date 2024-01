Grande Fratello, la concorrente ha dichiarato di voler abbandonare, parlando poi a tu per tu con il suo migliore amico nella casa più spiata dagli italiani, Giuseppe Garibaldi , non ha ...Grande Fratello,: "Ho una vita davanti, non posso farmi rovinare la reputazione costruita per anni" Stefano ha contestato a Giuseppe la definizione che di "grande uomo" che ha dato all'...Anita Oliveri vuole lasciare la Casa del Grande Fratello: "Crisi di pianto nella notte", ecco cosa è successo a telecamere spente.Al Grande Fratello c’è aria di malcontento dopo alcune parole di Alfonso Signorini. La reazione di Anita Olivieri fa discutere. L’ultima puntata andata in onda in diretta su Canale 5 del Grande ...