Ancora una chiusura | «Pelletteria Luisa» lascia via XX Settembre

(Di martedì 9 gennaio 2024) IN CENTRO. L’inizio dei saldi in città è coinciso con ladel negozio «» a Bergamo. L’insegna, che da decenni vende borse e calzature in provincia di Bergamo, aveva aperto da soli tre anni nel salotto dello shopping.

... sei punti senza i quali il divario rispetto all'Inter sarebbe oggi ben più ampio, non... Considerata la difficoltà dei rispettivi impegni e il fatto che i nerazzurri dovranno recuperaregara,...L`epica di quell`incontro ha memoria inlapide nello stadio Azteca di Città del Messico, Franz non aveva mai voglia di ricordare il risultato che,volta, premiava gli italiani. Con l`...Sono sei le partite di una notte NBA che vede ancora una volta protagonista i Jazz. Sono otto le vittorie nelle ultime dieci partite per Utah, che espugna anche il campo dei Milwaukee Bucks con un per ...Qualcosa sta effettivamente accadendo in casa Soundcloud, benché né i vertici dello stesso servizio streaming fondato nel 2007 a Berlino da Alexander Ljung ed Eric Wahlforss né gli investitori diretta ...