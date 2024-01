Ancelotti | «Offerte dall’Arabia? No | devono essersi dimenticati di me»

Leggi su ilnapolista

Anche in Spagna è tempo di Supercoppa. La prima semifinale contrappone il Real Madrid di Carloe l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. La conferenza stampa diriportata da As: «Buon pomeriggio. Vorrei innanzitutto ricordare Zagallo e Beckenbauer, due figure fondamentali di questo sport, con un'eredità indelebile di serietà, professionalità e amore. Il mio ricordo per loro. Veniamo a domani… non sarà una partita, ma una competizione. Quindi è il momento di dare il massimo per vincerlo. La squadra sta facendo bene, con entusiasmo e fame. Possiamo programmare una grande partita, tenendo conto che l'Atletico ci ha fatto male al Metropolitano (Real sconfitto 3-1). È una squadra che lotta e che ha qualità». Il ballottaggio tra i portieri Lunin e Kepa: «Domani giocherà uno dei due… ma non voglio dirlo oggi».