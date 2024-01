Anatomia di una caduta è il possibile outsider della stagione dei premi

Leggi su gqitalia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Davanti a film del calibro di Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese o la coppia Barbenheimer, la logica convenzionale suggerirebbe che le possibilità di vittoria siano scarse. Tuttavia,di unadi Justine Triet ha sorpreso tutti ai Golden Globe dell'altra notte, vincendo ilo per la miglior sceneggiatura. (Ha anche battuto La zona d'interesse di Jonathan Glazer tra le opere straniere). Questo dimostra, al di là di tutto, che l'artistico dramma giudiziario francese ha più ammiratori a Hollywood di quanto si possa pensare. Tutto meritato. Avrà anche incassato un po' meno di Barbie al botteghino, ma questo film è un vero e proprio successo, il coronamentorecente rinascita del legal thriller in stile anni '90. (Si veda anche l'anno scorso: l'atto finale di Oppenheimer, The Burial - Il ...