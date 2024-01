Ammonizioni | espulsioni | diffidati | cambia il regolamento in vista della Supercoppa 2024

(Di martedì 9 gennaio 2024) Si avvicina laItaliana, che si disputerà in Arabia Saudita nel nuovo format delle Final Four che vede partecipare la vincente...

Si avvicina la Supercoppa italiana che si disputerà in Arabia Saudita e per la prima volta ci sarà un nuovo format. Quattro squadre partecipanti ... (sportface)

: al 16 pt Pesce S. (Lumezzane), al 41 st Dalmazzi A. (Lumezzane) al 10 st Iezzi R. (Pro Vercelli), al 27 st Iotti I. (Pro Vercelli).: al 20 pt Pesce S. (Lumezzane). Le ...: al 34 pt Marafini A. (Pineto), al 39 st Baggi F. (Pineto) al 29 pt Corsinelli F. (...: al 43 st Baggi F. (Pineto) al 3 st Di Massimo A. (Gubbio) Le formazioni ufficiali di Pineto ...Si avvicina la Supercoppa Italiana, che si disputerà in Arabia Saudita nel nuovo format delle Final Four che vede partecipare la vincente della Serie A, la vincente.Mauro Bergonzi, ex arbitro e moviolista Rai, ha commentato gli episodi dubbi di Salernitana-Juventus a La Domenica Sportiva. Tuttojuve.com ha sintetizzato le sue parole: "Andiamo a vedere le ...