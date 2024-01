Amici | Zerbi convoca gli allievi | il motivo svelato nel daytime

Continua a tenere banco il recente attrito tra Holden e Rudy Zerbi. I due sembrano non sopportarsi più, in quanto ogni pretesto è buono per ... (anticipazionitv)

... Ayle aveva dato ragione a: 'Per me non è stata una bella esibizione. Il pezzo poteva essere per me, ma mi sono fatto colpire troppo dall'emozione'. Leggi Anche '2023': Petit e Martina ......di far riflettere Matthew sull'importanza di esprimere le proprie emozioni nel contesto di: " ... ha trovato conforto dai compagni che hanno sottolineato come sia stata difesa da Rudy. Ayle: ...Mew e Matthew sono stati avvistati alla stazione Tiburtina di Roma e i fan sono allarmati. Cosa è successo ai due allievi di AmiciDomenica 7 Gennaio è andata in onda l'attesissima puntata di Amici 23, la prima del 2024 dopo la pausa legata alle vacanze natalizie.