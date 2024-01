Amici News | Valentin Alexandru esce allo scoperto con la fidanzata | ecco chi è la nuova fiamma

(Di martedì 9 gennaio 2024), celebre ballerino della diciannovesima edizione di, ha ritrovato l’amore con una ragazza che è già conosciuta per la sua partecipazione ad alcuni programmi televisivi e per le sue passate relazioni con dei volti noti dello spettacolo e del web. Dopo la conclusione dell’esperienza nel talent show di Maria De Filippi, il latinista è rimasto in gran parte lontano dai riflettori e ha mantenuto riservata la sua vita sentimentale. Tuttavia, nelle ultime ore, ha condiviso uno scatto su Instagram che ha sorpreso tutti: una foto che rivela una certa intimità con una modella napoletana: chi è ladiLadi...

Un’ex ballerina professionista di Amici ha confessa to le ragioni per cui ha dovuto abbandonare il talent show di Maria De Filippi a distanza di anni ... (anticipazionitv)

Una serie di polemiche si è accesa tra Luca Jurman , noto vocal coach , e LDA, ex allievo di Amici , in merito alle continue critiche di dell’ex ... (anticipazionitv)

Marito e padre affettuoso e premuroso: così viene ricordato da, parenti e tanta gente comune.... impresso in tante foto, in compagnia dei suoi cari e dei suoi, nei momenti più sereni e felici della sua vita. Strappata troppo presto all'affetto di chi gli ha sempre voluto bene....Conte e De Laurentiis sono molto amici e preferiscono restare amici. Per il prossimo anno il Napoli vorrà ripartire con una strada nuova, come lo fu con allenatori che furono accolti con scetticismo.Cosa sta succedendo nella scuola di Amici Molti fan se lo stanno chiedendo da quando sul web è stata pubblicata una foto che mostra Mew e Matthew all'esterno della casetta. La pagina X Gossip Tv ha ...