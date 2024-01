Amici | Mew e Matthew lasciano la scuola di Maria de Filippi Arriva l' annuncio ufficiale del programma | «Motivi personali»

Si è conclusa in queste ore l'esperienza di Matthew ead. Al termine del daytime che è andato in onda il 9 gennaio è stato ufficializzato l'addio dei due cantanti alla scuola con un annuncio che ha spiazzato i telespettatori. Gli allievi hanno ...Abbandono die Matthew da23 La puntata giornaliera del 9 gennaio di, condotto da Maria De Filippi, ha sorpreso numerosi spettatori che seguono il programma, considerando il grande ...Mew e Matthew hanno deciso di lasciare insieme la scuola di “Amici 23” e abbandonare il programma: ecco i motivi della loro scelta. WHAT Alla fine del daytime di “Amici 23“, andato in onda oggi, ...Mew e Matthew hanno lasciato Amici per «motivi personali». Lo ha comunicato la produzione del programma al termine del daytime del pomeriggio andato in onda martedì 9 ...