Amici | fan preoccupati per un amato ex allievo | “Voglio staccare la spina e vivere”

Luca Jurman Fascino dice basta. Dopo settimane in cui Luca Jurman , ex coach di canto di Amici di Maria De Filippi, si “diletta” sul web a ... (davidemaggio)

...e con il passare del tempo Stefano De Martino perde sempre più colpi agli occhi dei suoi. ... A quanto riportato Stefano faceva leva sui suoisposati e non che lo avrebbero aiutato in questa ...Ti permettono di contattare glie di scoprirne di nuovi, anche se poi non sono realmente tuoima spesso curiosi,, gente che ha obiettivi a volte differenti dall'amicizia. Sono per ...Aria di crisi tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia I dettagli notati dai fan e la dichiarazioni dell'ex concorrente del GF Vip ...L'ex lady Totti ha poi spiegato che 'Che stupida' è una storia di dolore e rinascita, con un finale inatteso. La Blasi ha poi condiviso con i fan alcuni stralci del suo libro dove ha ricordato alcuni ...