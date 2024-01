Amici 23 | Mew e Matthew hanno lasciato il programma “Per motivi personali”

Abbandono die Matthew da23 La puntata giornaliera del 9 gennaio di, condotto da Maria De Filippi, ha sorpreso numerosi spettatori che seguono il programma, considerando il grande ...Perché Matthew ehanno lasciato23 Le ipotesi Se della questione inerente l'abbandono dei due allievi non si è parlato nella puntata del daytime di oggi è difficile che l'argomento venga ...Mew e Matthew hanno lasciato Amici per «motivi personali». Lo ha comunicato la produzione del programma al termine del daytime del pomeriggio andato in onda martedì 9 ...Non si tratta solo più di una teoria: Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici. Cosa sappiamo al momento e le ipotesi sull'addio ...