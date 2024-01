Amici 23 | Mew e Matthew abbandonano il talent

AGGIORNAMENTO : La redazione di23 conferma l'abbandono die Matthew per motivi personali, ecco il post a seguire.NEWSe Matthew lasciano #Amici23 per motivi personali pic.twitter.com/SMG6MKfzj0 (@gossiptv__) January 9, 2024 In queste ore sta girando incessantemente una foto con protagonistie ...23,e Matthew hanno lasciato la scuola per motivi personali! Nel corso dell'ultima puntata domenicale del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi , Matthew ha ricevuto una batosta ...Di qui, sono arrivate le parole di Mew che ha provato a rincuorare il ragazzo: “Ci sta che tu abbia questi momenti, non puoi non cadere mai amore”. L’allieva ha incoraggiato il suo fidanzato ...Perchè Matthew e Mew hanno abbandonato Amici 23 E' successo qualcosa in questi giorni E come mai anche la cantante che non aveva nessun problema nella scuola, ha deciso di andare via insieme al suo ...