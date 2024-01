Alunno va a scuola con grosso accendino | appicca il fuoco in una classe e brucia carta e pennarelli Il preside | “Sconcertante | necessaria una profonda riflessione”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tanto spavento, ma, per fortuna, nessun grave danno. In unaprimaria in provincia di Milano, unhato ilin una. L'articolo .

Tragico evento a pochi giorni dallo stop per le vacanze di Natale. Come riporta la stampa locale, un giovane di 13 anni, alunno in una scuola media ... (orizzontescuola)

Daniele Novara , pedagogista e fondatore, del Centro PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, in un' interessa nte analisi sul ... (orizzontescuola)

Tragedia a Reggio Emilia con la scomparsa di uno studente di terza media, Riccardo, 13 anni, al ritorno dalle festività natalizie. L'era appena entrato a, secondo quanto ricostruito, quando è stato colpito da un malore fulminante. Riccardo, in compagnia di un amico, stava per salire le scale che lo avrebbero portato ...Per unitaliano conoscere la lingua e la cultura francese spalanca interessanti e importanti ... Il percorso EsaBac offre agli studenti degli ultimi tre anni disecondaria una formazione ...Impossibile utilizzare bagni e servizi e riscaldare la scuola. Ordinanza del sindaco: genitori costretti a portarli a casa ..."Con puntualità - ha detto il sindaco Enzo Lattuca - consegniamo questi lavori che dureranno per i prossimi 80 anni" ...