Alunni pranzano a scuola e si sentono male | 4 bimbi intossicati Il cibo era arrivato dall’esterno

(Di martedì 9 gennaio 2024) Momenti di paura in unadi Perugia. Così come segnala La Nazione, quattro bambini, al termine delle lezioni, avrebbero manifestato disturbi di diversa entità. Uno di loro è stato addirittura accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale dai genitori. Le condizioni di salute degli studenti, fortunatamente, sono migliorate. L'articolo .

Perugia, paura all’elementare di Pianello: i giovani studenti si erano fermati a mangiare in attesa delle lezioni pomeridiane. Uno è stato portato in ospedale. L’istituto non ha una mensa, il cibo era ...Sintomi simili a quelli di un'influenza gastrointestinale. A sperimentarli alcuni allievi della scuola primaria "Antonio Cicchi" di Pianello dopo il pasto consumato in classe. Uno sarebbe finito al pr ...