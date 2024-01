Altri guai per Boeing | la scoperta della United Airlines dopo i controlli | «Trovati bulloni allentati sulle porte»

(Di martedì 9 gennaio 2024) Spuntano nuovi difetti ailloni dei737 Max 9,le ispezioni imposte dalla Federal Aviation Administration per l’incidente dellollone esploso in volo e il distacco di un pezzo di fusoliera su un mezzo dell’Alaska. Oggiha chiuso la giornata di contrattazioni a Wall Street in calo dell’8%, il peggior calo in un giorno dall’ottobre 2022. La compagnia statunitenseha dichiarato di aver trovato deicoperture delledi diversi 737 Max 9 sottoposti a. Come riporta la Cnbc, laè la compagnia con il maggior numero di modelli Max 9: nella sua flotta ne ha 79, ...

Spuntano nuovi difetti ai portelloni dei Boeing 737 Max 9, dopo le ispezioni imposte dalla Federal Aviation Administration per l' incidente dello portellone esploso in volo e il distacco di un pezzo