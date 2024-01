Almanacco del 9 gennaio

Leggi su fremondoweb

(Di martedì 9 gennaio 2024) I consigli di Alessandro Borghese per una pasta e patate densa e cremosa L’inverno è la stagione più adatta per concedersi, di tanto in tanto, un bel piatto di pasta e patate. Con provola o senza, questa tipica ricetta italiana, … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.