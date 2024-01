Almanacco del 09-01-2024 ore 07 | 30

(Di martedì 9 gennaio 2024)del giorno e devo iniziare una nuova settimana il lunedì 8 gennaio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Apollinare il nome deriva dal nome del Dio della mitologia greca Apollo il suo significato può essere interpretato con sacro ad Apollo proverbio dice Chi risparmia minuti guadagna le ore i nativi oggi Leonardo Sciascia Elvis Presley David Bowie e noi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 8 gennaio del 1930 si celebrano nella cappella Paolina del Quirinale le nozze del Principe Umberto II di Savoia con Maria Josè principessa del Belgio 8 gennaio 1972 Lisa di Leonardo Da Vinci viene esposta alla National Gallery di Washington al Metropolitan Museum New York sarà vista da milioni e 700 mila visitatori ancora per coincidenza curiosa al 8 gennaio il giorno della morte di tre grandi personaggi della storia italiana pensate Marco Polo ...

Accadde oggi, l'giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 475 " Basilisco approfitta della fuga dell'imperatore Zenone per farsi riconoscere Imperatore romano d'...Il 9 gennaio è il 9º giornocalendario gregoriano. Mancano 356 giorni alla fine dell'anno. Sant'Adriano di Canterbury, abate Nati 9 gennaio Sei nato oggi I nati il 9 gennaio sono ..."Celo, manca, celo, celo, manca". La passione per la collezione delle figurine Panini si riaccende per il 63esimo anno consecutivo, con un album che coniuga innovazione e tradizione. Ieri mattina, all ...1448 – In piazza Sant’Ambrogio a Milano si svolge la prima lotteria. 1535 – Francisco Pizarro fonda la città di Lima, che diventerà la capitale del Perù. 1839 – Prima dimostrazione all’Accademia delle ...