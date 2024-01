Alluvione | Vaccari Pd | ' sbagliato puntare su gioco d' azzardo per risorse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. (Adnkronos) - “Con il decreto Milleproroghe il Governo, per fare cassa, continua asuld'e rinnova, anche per il 2024, la possibilità di giocate suppletive infrasettimanali al Lotto e al Superenalotto. Con gli ulteriori introiti sarà incrementato il Fondo per le emergenze nazionali, tra le quali la recentedell'Emilia Romagna. Una scelta sbagliata, perché non si esprime solidarietà a popolazioni colpite dalle grandi calamità puntando sulla sofferenza di migliaia di cittadini che cadranno non solo nella rete della ludopatia e che, come attestano le cronache, rischiano di cadere nelle mani dell'usura e delle attività criminali”. Così il deputato democratico, Stefano, dell'Ufficio di Presidenza della Camera. “Facendo nuovamente ricorso ad un aumento ...