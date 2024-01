Allarme nanoplastiche | in una bottiglia d' acqua da un litro da 110 000 a 370 000 particelle Che cosa significa per la nostra salute?

AGI - L'acqua in bottiglia potrebbe contenere centinaia di migliaia di, non considerate nei controlli e nelle analisi precedenti. A lanciare l'uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli ...Plastica nel sangue Il 90% di questi frammenti sono formati da, talmente piccoli che si possono incuneare nei tessuti dell'intestino e quel che è peggio finire direttamente nel flusso ...Studio rivela la presenza di fino a 370.000 particelle di nanoplastica per litro nell'acqua in bottiglia: ben oltre le stime precedenti ...Il nuovo studio sulle microplastiche nelle bottiglie d'acqua rivela che i frammenti possono essere fino a 370 mila e soprattutto nanoplastiche ...