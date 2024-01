Alfa Romeo conferma il trend positivo

Alfa Romeo Giulietta Sprint (poi Giulia Sprint) nel 2024 compirà 70 ann i. Sette decadi per l'auto che anticipò di un anno la versione berlina, con ... (247.libero)

TORINO -anche nel 2023 conferma la sua crescita costante con un raddoppio dei volumi e un aumento dello 0,6% della quota di mercato. Nonostante le incertezze nel settore automobilistico, il marchio ...Quali saranno le motorizzazioni dell'Milano I colleghi francesi di L'argus hanno rivelato alcune indiscrezioni succose sul baby SUV della casa del Biscione. In arrivo tra qualche mese, la Milano sarà il sesto SUV basato ...Alfa Romeo, Fiat e Lancia nel 2024 saranno protagoniste sul mercato con il debutto di tre modelli imoortanti. Il primo ad arrivare sarà la nuova Lancia Ypsilon che verrà svelata a febbraio, A seguire ...Nel mezzo del passaggio da Alfa Romeo ad Audi, la Sauber che quest’anno è iscritta col nome lunghissimo di Stake F1 Team toglierà i veli alla nuova monoposto il 5 febbraio in un evento che si terrà in ...