Albero crolla su cavo funivia | precipita cabina in Tirolo | 4 feriti gravi

(Di martedì 9 gennaio 2024) E' accaduto questa mattina in corrispondenza dellaAcherkogelbahn nel comprensorio sciistico di Hochoetz, nella Oetztal tirolese Unaoccupata da 4 persone èta questa mattina in corrispondenza dellaAcherkogelbahn nel comprensorio sciistico di Hochoetz, nella Oetztal tirolese. Tutte e quattro le persone - si legge su Kurier che cita un portavoce della

A Oudenaarde, nel Belgio occidentale, un albero di Natale di 20 metri è crollato su tre persone in un mercato af folla to giovedì scorso, uccidendo ... (iltempo)

La vittima stava facendo una passeggiata fra le bancarelle quando uno degli alberi decorati è Crolla to, non lasciandole scampo (ilgiornale)

Secondo le informazioni diffuse finora, uncrollato sul cavo di sospensione avrebbe causato la caduta della cabina . Per il momento non si sa nulla sull'identità dei feriti gravi. Secondo ...Leggi Anche Maltempo, unè caduto sulla mia auto: cosa posso fare Leggi Anche Roma,su Lungotevere: 2 feriti e 10 auto colpite I legali della famiglia, però, si oppongono alla ...Secondo le informazioni diffuse finora, un albero crollato sul cavo di sospensione avrebbe causato la caduta della cabina. Per il momento non si sa nulla sull’identità dei feriti gravi. Secondo fonti ...Secondo le informazioni diffuse finora, un albero crollato sul cavo di sospensione avrebbe causato la caduta della cabina. Per il momento non si sa nulla sull'identità dei feriti gravi. Secondo fonti ...