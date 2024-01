Al Khelaifi | «L’accordo con Mbappé non riguarda i soldi | è un gentlemen agreement»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il presidente del Psg, Nasser al-, ha rilasciato un’intervista a Rmc Sport. Alha parlato a ruota libera del suo Psg, die delle critiche di Messi. Sul futuro di Kylian, Nasser al-Khelaïfi ha ribadito la posizione del club: «Il Paris vuole trattenere il suo attaccante. Naturalmente voglio che Kylian rimanga, questo è certo. È il miglior giocatore del mondo e il miglior club per Kylian è il Parigi. È al centro di tutto». Sulla questione stadio, il presidente del Psg ritiene che il rifiuto di vendere il Parco dei Principi al PSG sia motivato da una forma di razzismo: «Forse è perché veniamo dal Qatar, perché siamo arabi? Non va bene. Legalmente non può dirlo. Non so cosa ne dicano gli avvocati, ma è grave». Il Psg negli anni ha acquisto diversi campioni, è arrivato in finale di Champions ...