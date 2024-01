Agrigento | duplice femminicidio | l' indagato resta in carcere

Palermo, 5 gen. (Adnkronos) - E' in stato di fermo il rumeno di 23 anni indagato per il duplice omicidio delle due donne rumene trovate senza vita ... (liberoquotidiano)

Omar Edgar Nedelkov (nella foto) il 24 enne romeno accusato delomicidio e vilipendio di cadavere di Delia Zarniscu, di 58 anni, e Maria Rus, di 54, uccise ...il gip del tribunale di, ...Sull'indiziato penderebbe anche la pesante accusa di vilipendio di cadavere. Il grave fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nel paese vicino. Proprio in queste ore il giudice per le indagini preliminari Mazzullo sta interrogando il 24enne in videoconferenza con la casa circondariale di Gela, dove attualmente è rinchiuso l'uomo. ...Omar Edgar Nedelkov, il 24enne romeno accusato del duplice omicidio e vilipendio di cadavere di ... Lo ha deciso il gip del tribunale di AGRIGENTO, Iacopo Mazzullo, che ha accolto la richiesta del ...Resta in carcere Omar Edgar Nedelkov, il 24enne romeno che è accusato del duplice omicidio di Delia Zarniscu e Maria Rus a Naro.