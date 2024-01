Aggressione al portiere avversario | Daspo di 3 anni per il padre di Shpendi | “Chiedo scusa”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il questore di Cesena e Forlì, Claudio Mastromattei, ha emesso undi trea Limandel giocatore del Cesena Cristian. L’uomo non potrà assistere a manifestazioni sportive in tutti gli stati d’Italia e d’Europa fino al 2027.è stato punito perché al termine della partita tra Cesena e Olbia è entrato in campo cercando di sferrare un pugno contro Filippo Rinaldi,della squadra sarda. Fortunatamente il gesto violento è stato evitato grazie all’intervento di un operatore. Oltre la misura di sicurezza adottata dal questore, la polizia ha presentato un’informativa di reato in procura per i reato di scavalcamento, invasione di campo e lesioni. Nel frattempo sono arrivate le scuse di Liman ...

