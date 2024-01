Aggredita la drag queen La Myss nel centro di Torino | “Picchiata | poi le hanno tolto i vestiti”

(Di martedì 9 gennaio 2024)da un gruppo di ragazzi, nel pienodella città, per il solo fatto di essere una. La vittima è La, una performer nota aper le sue esibizioni che sono un omaggio alla cantanteKeta. La violenza, risalente a sabato 9 gennaio, è stato denunciata da Arcigayche spiega come la“si trovava in compagnia di amici” quando il gruppo di ragazzini poco più che adolescenti “le si è avvicinato e l’hafisicamente picchiandola, togliendole ie ferendo lei e le persone con le quali si trovava in compagnia”. Il tutto, spiega l’associazione, “sotto gli occhi dei passanti” che “assistito inermi”. Lara ...

