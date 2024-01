Ag Van de Ven | 'Qualche anno fa poteva andare al Pisa | ecco com'è andata'

Il ministro dell'Istruzione, Gabriel Attal , è stato nominato primo ministro in Francia . Sostituisce Elisabeth Borne, che si è dimessa ieri. Attal , ... (orizzontescuola)

Monica Bellucci - La Befana vien di Notte 2 (US Rai) Nella serata di ieri, Venerdì 5 gennaio 2024, su Rai1 La Befana vien di Notte 2 – Le Origini ... (davidemaggio)

Ciclocross - van der Poel vince anche a Zonhoven : decima vittoria in Coppa del Mondo

Mathieu van der Poel non conosce il significato della parola sconfitta. A Zonhoven, in Belgio, è arrivata la decima vittoria su dieci gare in Coppa ... (sportface)