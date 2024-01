Ag Perez | “Interesse concreto del Napoli | Nehuen affascinato dal Maradona”

... NehuenL'agente di Nehuen, Federico Raspanti, ha parlarto a Radio Crc dell'del Napoli per il giocatore dell' Udinese . "Nehuenal Napoli Non ci sono ancora certezze, la ...è un difensore che sta facendo molto bene, tanto che l'Udinese non vorrebbe privarsene già a gennaio. Se dovesse arrivare una proposta importante l'Udinese a quel punto potrebbe anche cambiare ...Federico Raspanti, agente di Nehuen Perez, ha parlato a Radio Crc del suo assistito e dell`interesse del Napoli LE PAROLE - `Non ci sono ancora certezze, la ve.Il Napoli segue con insistenza Nehuen Perez dell'Udinese, sfumato Dragusin ... la verità è che c’è un interesse concreto, ma si attendono sviluppi. Nehuen è cresciuto notevolmente dopo l’esperienza ...