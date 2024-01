Ag Bennacer | «Sta bene al Milan | ma senza l’infortunio…»

(Di martedì 9 gennaio 2024) Le parole di Enzo Raiola, agente tra gli altri di Ismael, sul futuro del centrocampista con ilEnzo Raiola, agente di Ismael, ha parlato a Dazn del futuro del centrocampista algerino con il. PAROLE – «L’ha confermato a più riprese, staal. Ha fatto qualcosa di eccezionale, ha recuperato in pochi mesi da un brutto infortunio… È stato davvero difficile, io l’avevo vissuto con Bonaventura, mi ha sorpreso anche a me sinceramente. Pensavo sarebbe rientrato a marzo, ma lui ha un focus… Per Jack fu ancora più difficile perché lui ha qualche anno in più di Ismael e quello ovviamente influenza, è normale».

