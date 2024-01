After Us | la recensione del gioco da tavolo | il pianeta ricostruito dalle scimmie

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 gennaio 2024)Us – Durante l’ultima fiera svoltasi a Lucca, MS Edizioni ha presentato un paio di novità molto interessanti. Una tra queste, che mi ha particolarmente colpito, è quella di cui vi parlerò oggi: “Us”. Si tratta di undi Florian Sirieix e Vincet Dutrait, per 1-6 persone dai 12 anni in su, con partite della durata di 45-60 minuti. Gorilla, Mandrilli e Oranghi – Ambientazione & Contenuto Nel 2083 pare che l’umanità sia estinta da decenni (ma anche no) e la Terra è nuovamente popolata solo da varie tribù di. Esse ormai stanno apprendendo sempre più le nostre usanze e conoscenze, ma anche come utilizzare gli strumenti da noi lasciati. In “Us” formeremo e guideremo una di queste tribù, partendo solo dai Tamarini, per poi assoldare Oranghi, Gorilla, Scimpanzé e ...